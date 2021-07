Urteil nach Auswertung verschlüsselter Handydaten in Bremen

Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Bremen. Wegen Drogenhandels und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz hat das Landgericht Bremen einen 30-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Es handele sich um das erste Urteil in einem sogenannten Encrochat-Verfahren, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Verschlüsselte Handys des Providers Encrochat wurden vor allem von Kriminellen genutzt. Der Polizei in den Niederlanden und