Hannover. Die Polizei sucht einen unbekannten Tierquäler, der auf einer Wiese in Hannover einen Giftköder ausgelegt haben soll.

Zwei Hunde hätten von der Leberwurst mit den roten Kapseln gefressen und eine Nacht in einer Tierklinik verbringen müssen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tiere eines 42-Jährigen und einer 21-Jährigen hatten am Dienstag auf der G