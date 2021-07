Mark van Bommel.

Wolfsburg. Der neue Wolfsburger Trainer Mark van Bommel ist dafür, Spielertransfers nach dem Beginn einer Fußball-Saison nicht mehr zu erlauben.

„Man kann am Anfang der Saison noch Spieler kaufen und verkaufen. Das ist eigentlich komisch. Das Transferfenster am ersten Spieltag zu schließen, wäre doch gut“, sagte der 44 Jahre alte Niederländer am Donnerstag.Der VfL steht nach Medien