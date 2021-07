Tatort Familie: Was schützt Kinder vor sexuellem Missbrauch?

Zwei Männer hatten in Lügde mindestens 32 Kinder sexuell missbraucht. Jahrelang blieb das Verbrechen unentdeckt.

Guido Kirchner/dpa

Hameln. Die Zahlen sind erschreckend: In jeder Klasse sitzen statistisch ein bis zwei Kinder, die sexualisierte Gewalt erleben oder erlebt haben. Es hakt an vielen Stellen der Präventionsarbeit.

Ein Campingplatz in Lügde, ein Einfamilienhaus in Bergisch Gladbach, eine Gartenlaube in Münster: Die Tatorte stehen für unermessliche Schmerzen, die Kindern zugefügt wurden – von Bezugspersonen wie dem Pflegevater, dem Vater, dem Stie