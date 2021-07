Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Selsingen. Eine 16-jährige Motorradfahrerin ist auf einer Straße in Haassel im Landkreis Rotenburg tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam die Jugendliche am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr vermutlich mit ihrem Leichtkraftrad in einer langgezogenen Linkskurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Tr