Auf der IdeenExpo auf dem Messegelände Hannover steht das Logo der Messe.

Christophe Gateau/dpa/archivbild

Hannover. Die Ausstellung IdeenExpo, die junge Leute für Naturwissenschaften und Technik begeistern will, startet an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) in digitaler Form.

An zwei Vormittagen können Schülerinnen und Schüler ein vielfältiges Bühnenprogramm erleben, wie die Organisatoren mitteilten. Unter anderem stellen Auszubildende in Kurzvideos ihre Berufe vor - im Studio auf dem Messegelände in Hannover s