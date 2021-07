Wie die Polizei mitteilt, sei das Haus durch den Brand unbewohnbar.

Imago Images/Elija Ferrigno

Osnabrück. In einem Wohnhaus in Osterwald (Grafschaft Bentheim) ist am Mittwochabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Es wurde niemand verletzt.

Laut Angaben der Polizei brach das Feuer aus noch unbekannter Ursache in dem oberen Bereich des Hauses aus. Alle Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden, sodass niemand verletzt wurde.Am späten Mittwochabend war die Feuerwehr noch mit