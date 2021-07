Beamte der Bundespolizei stehen vor einer Haustür.

-/Bundespolizei/dpa

Leer (Ostfriesland). Am frühen Morgen rücken Bundespolizisten zu Razzien im ostfriesischen Leer und in Schweich in Rheinland-Pfalz an. Im Visier der Ermittler ist eine mutmaßliche Schleuserbande. Ein 34 Jahre alter Mann, der der Kopf der Gruppe sein soll, wurde verhaftet.

Die Bundespolizei hat mit einem Großaufgebot bei Razzien in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz knapp ein Dutzend Wohnungen einer mutmaßlichen Schleuserbande durchsucht. Dabei wurde der mutmaßliche Haupttäter der elfköpfigen Gruppe, ein 34 Ja