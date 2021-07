Eine Notrufsäule der DLRG steht an einem Badesee.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Moormerland. Im Sommer locken Badeseen für eine Abkühlung. Doch was, wenn bei einem Notfall das Handy fernab im Auto liegt? Notrufsäulen, wie man sie von Autobahnen kennt, könnten schnelle Hilfe bieten.

Man kennt sie von Autobahnen, künftig könnten sie vermehrt auch an Badestellen in Niedersachsen zum Einsatz kommen: Über Notrufsäulen sollen Ersthelfer bei Unfällen an Seen und Flüssen zügig Rettungskräfte alarmieren können. Handys würden v