Meteorologen warnen vor Unwettergefahr in Südniedersachsen

Ein Blitz hellt hinter dunklen Wolken auf.

Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Hannover. In Teilen Südniedersachsens kann es zu unwetterartigen Gewittern und zu Starkregen kommen.

Dies gilt vor allem für den Göttinger Raum über das Harzumfeld bis nach Wolfsburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagabend in seinem Warnlagebericht mitteilte. Es könnten dabei bis zu 40 Liter Regen je Quadratmeter in kurzer Z