Claudia Schröder, Abteilungsleiterin Gesundheit im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen hält eine Impfpflicht für Pflege- und Krankenhauspersonal, wie sie nun etwa in Frankreich eingeführt wird, für überflüssig.

„Wir brauchen so eine Impfpflicht nicht“, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Mehr als 85 Prozent der Pflegekräfte seien längst geimpft. „Hier hat die Aufklärung gut gewirk