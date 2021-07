Marek Andryszak, Deutschland-Chef von Tui, wird den Reisekonzern verlassen.

TUI/dpa/Archivbild

„Wir bestätigen, dass wir mit Marek Andryszak in Gesprächen über die Beendigung seines in 2022 auslaufenden Vertrages als Geschäftsführer der Tui Deutschland GmbH stehen“, teilte David Burling, Mitglied des Vorstands der Tui AG, am Diensta