Zwei Auszubildende arbeiten am Museumsflugzeug „VFW614“ auf dem Airbus-Werksgelände.

Luise Evers/dpa

Hamburg. Am 14. Juli 1971 flog die VFW614 zum ersten Mal und war dabei erstaunlich leise. Das neue Kurzstrecken-Düsenverkehrsflugzeug hatte nämlich seine Triebwerke auf den Tragflächen. Ein Novum, das Lärm vermied. Nun hat der Oldie seinen vorerst letzten Standort gefunden.

Vor fast genau 50 Jahren ist das Flugzeug „VFW614“ in Bremen zu seinem Erstflug gestartet - nun wird es am Airbus-Standort in Hamburg von Auszubildenden restauriert und gepflegt. „Wir haben hier an dem Flugzeug vor allem Struktur-Erneuerung