Überfall auf Taxifahrer in Walsrode

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Walsrode. Drei junge Männer im Alter von 15, 16 und 18 Jahren sollen in Walsrode einen Taxifahrer überfallen haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen sie am frühen Sonntagmorgen den 45-Jährigen auf einem Parkplatz beraubt und am Kopf verletzt haben. Dem Opfer gelang die Flucht, die Täter entwendeten rund 365 Euro Bargeld. Kurze Zeit später wur