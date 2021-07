Ein Auszubildender im KFZ-Handwerk schneidet in einem Ausbildungszentrum mit einer Flex einen alten Auspuff auf.

Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Hannover. Trotz der Corona-Pandemie haben bis Ende Juni deutlich mehr Menschen eine Ausbildung im Handwerk begonnen als im Vorjahreszeitraum.

Wie die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen am Montag mitteilte, verzeichneten die sechs niedersächsischen Handwerkskammerbezirke insgesamt ein Plus von 15,5 Prozent. In den 130 Ausbildungsberufen konnte den Angaben zufolge