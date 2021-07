Eine Kegelrobbe liegt am Südstrand der Düne auf der Hochseeinsel Helgoland.

Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven. Es gibt mehr Kegelrobben im Nordwesten Deutschlands.

Die Wattenmeer-Population, bei der die Anzahl der geborenen Jungtiere ermittelt wird, ist in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 11 Prozent pro Jahr gewachsen, wie das Wattenmeer-Sekretariat in Wilhelmshaven am Montag mitteilte