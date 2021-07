Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Hannover. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge über einem Wert von 10, sieht die Corona-Landesverordnung angepasste Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens vor. In einigen niedersächsischen Kommunen wird es wieder strengere Regeln geben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen nimmt im Schnitt weiter leicht zu. In einigen niedersächsischen Kommunen könnten deshalb bald wieder strengere Corona-Regeln gelten. Laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag