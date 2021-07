Eine Hinweistafel vor dem Landgericht Hildesheim.

Holger Hollemann/dpa

Hildesheim. Im Prozess gegen eine frühere Bank-Mitarbeiterin, die Konten von drei Kundinnen geplündert haben soll, werden heute (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet.

Zunächst sollen im Landgericht Hildesheim aber noch zwei Zeugen gehört werden, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag gestanden, in zwei Filialen in Lehrte die Unterschriften der Kontoinhaberinnen ge