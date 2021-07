Frühere Bank-Angestellte soll wegen Kontenplünderung in Haft

Eine Hinweistafel vor dem Landgericht Hildesheim.

Holger Hollemann/dpa

Hildesheim. Eine frühere Bank-Angestellte soll wegen der Plünderung von Konten nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

„Man braucht eine hohe kriminelle Energie, um das so umzusetzen, wie das die Angeklagte gemacht hat“, sagte die Anklagevertreterin am Montag im Landgericht Hildesheim.Die 62-Jährige, die in Lehrte tätig war, hatte die ihr vorgeworfenen meh