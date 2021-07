Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Bremen. Das Verwaltungsgericht Bremen befasst sich am heutigen Morgen (9.00 Uhr) in einer mündlichen Verhandlung mit vier Klagen des im November 2019 in den Libanon abgeschobenen Clan-Chefs Ibrahim Miri.

Alle zielen auf eine Rückkehr- beziehungsweise Einreisemöglichkeit nach Deutschland ab. Hier lebt seine Familie, darunter seine beiden minderjährigen Kinder.Miri will unter anderem erreichen, dass die Abschiebung als rechtswidrig eingestuf