Großenkneten. Dreimal innerhalb von drei Tagen hat die Polizei einen 35-Jährigen beim Fahren ohne Führerschein erwischt.

Am frühen Sonntagmorgen stoppten Beamte den Mann in Großenkneten (Landkreis Oldenburg), nachdem ihnen das Gelsenkirchener Kennzeichen aufgefallen war, wie die Polizei mitteilte. Denn bereits am Freitag war der Mann zweimal von der Autobahn