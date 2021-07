Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Ein Unbekannter hat einen 26 Jahre alten Paketzusteller in Wilhelmshaven mit einem Messer angegriffen und bedroht.

Er schlug am Samstagmittag mehrfach auf den Boten ein und hielt ihm ein Messer an den Hals, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge war der Täter angeblich unzufrieden damit, dass er kein Paket erhalten hatte. Der 26-Jähr