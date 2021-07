Landesregierung berät in Hannover über Doppelhaushalt

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, steht im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Wofür gibt das Land Niedersachsen in den kommenden zwei Jahren Geld aus? Darüber berät die Landesregierung von Sonntag an in Hannover.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Kabinett wollen die Finanzpläne für die kommenden zwei Jahre festzurren und kommen deshalb am Sonntag (14.00 Uhr) bei einer Klausurtagung in Hannover zu Beratungen zusammen. Wofür wird das Land