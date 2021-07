Ein Fußball liegt auf dem Rasen.

Bielefeld. Neuzugang Janni Serra hat Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld zum ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die neue Saison geführt.

Der von Holstein Kiel verpflichtete Offensivspieler erzielte am Samstag in der 48. Minute den Treffer zum 1:0-Erfolg der Ostwestfalen gegen den Zweitligisten Hannover 96. Den ersten Test hatten die Bielefelder am vergangenen Wochenende mit