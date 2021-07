Daniela Behrens (SPD), Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Das niedersächsische Sozialministerium hat gemeinsam mit dem Kinderschutzbund drei Projekte ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Rechte von Kindern einsetzen.

Erstmals konnten in diesem Jahr auch Kinder und Jugendliche selbst Beiträge einreichen. Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) übergab die mit insgesamt 9000 Euro dotierten Preise am Samstag in Hannover.Ausgezeichnet wurden unter anderem d