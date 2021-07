Die Meyer-Werft in Papenburg.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Papenburg. Das neue Kreuzfahrtschiff „Aida Cosma“ hat am Samstag das Baudock der Meyer Werft in Papenburg verlassen und sich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

