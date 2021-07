Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19.

Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Hannover. An vielen Orten in Niedersachsen sind die langen Wartezeiten für eine Corona-Impfung vorbei. Einige Kreise bieten jetzt sogar die Immunisierung ohne Termine an. Alles was man braucht, ist ein Ausweis und ein Impfpass.

In immer mehr Kreisen und Orten Niedersachsens ist es möglich, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. In Hannover etwa können Bürger und Bürgerinnen über 18 Jahren an den kommenden beiden Wochenenden zwischen 9.00 und 16.00 Uhr im