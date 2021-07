Teilnehmer beim Schlickschlittenrennen im Watt vor Greetsiel sind im Watt unterwegs.

Markus Hibbeler/dpa

Krummhörn. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Schlickschlittenrennens in der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn sind am Freitag gestartet.

Wegen der Corona-Pandemie fällt der große Wettkampf im Watt in diesem Jahr aus, stattdessen treten Kleingruppen mit bis zu zehn Menschen an mehreren Terminen über den Sommer verteilt gegeneinander an, wie Hendrik Wiltfang von der Touristik