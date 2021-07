VW will in Wolfsburg neues Entwicklungszentrum aufbauen

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern will im Rahmen seines Umbaus hin zu Elektroantrieben und Software am Stammsitz Wolfsburg viel Geld in ein neues Entwicklungszentrum stecken.

Für den „Campus Sandkamp“ könnten rund 800 Millionen Euro investiert werden, hieß es am Freitag in einem Brief von Konzernchef Herbert Diess, Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Personalvorstand Gunnar Kilian an die Belegschaft. Der Cam