Vorerst kein Ende der Maskenpflicht in Sicht

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch.

Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Hannover. Trotz relativ niedriger Inzidenzwerte will das Land vorerst an der generellen Maskenpflicht festhalten. Unterdessen steigen im Landkreis Cloppenburg wieder die Infektionszahlen mit der Gamma-Variante des Coronavirus.

Eine Abschaffung der generellen Maskenpflicht in Niedersachsen ist nach Aussagen der Landesregierung vorerst nicht geplant. „Wir müssen, wie so häufig leider in dieser Pandemie, die Entwicklungen abwarten“, sagte der Sprecher des Gesundheit