Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, sitzt im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die Corona-Pandemie hat sich auch im Bereich der Ausbildung bemerkbar gemacht. Gerade in der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche fehlt den Betrieben der Nachwuchs. Mit Prämien will das Land nun Abhilfe schaffen.

Angesichts des Mangels an Auszubildenden in Niedersachsen will die Landesregierung Unternehmen mit Prämien dazu ermuntern, in der Krise weiterhin Ausbildungsplätze anzubieten. Durch finanzielle Anreize sollen auch mehr Jugendliche dazu ermu