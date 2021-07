Mit weitem Abstand sitzen Schüler zur Abiturprüfung an ihren Tischen in der Sporthalle.

Robert Michael/dpa/Archivbild

Hannover. Trotz der erschwerten Lernbedingungen in der Corona-Pandemie haben die Abiturientinnen und Abiturienten in Niedersachsen im Schuljahr 2020/2021 durchschnittlich bessere Abschlussnoten erzielt als in den Jahren zuvor.

Wie das Kultusministerium am Freitag in Hannover mitteilte, lag der Notendurchschnitt bei 2,38. „Auf diese Leistung können Sie stolz sein, Sie haben Enormes geleistet und es wurde Ihnen nichts geschenkt“, sagte Kultusminister Grant Hendrik