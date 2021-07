Das Logo des VfL Wolfsburg hängt über dem Eingang zum AOK-Stadion am Allerpark.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die drei Nachwuchstalente Lino Kasten (20), Ulysses Llanez (20) und Yun-sang Hong (19) für jeweils ein Jahr an den neuen Kooperationspartner SKN St.

Pölten in Österreich ausgeliehen. Das gab der Club am Freitag bekannt. Torwart Kasten gehörte in der vergangenen Saison zum Bundesliga-Kader der Niedersachsen, der Amerikaner Llanez spielte bereits ein Jahr auf Leihbasis für den SC Heerenv