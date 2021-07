Ein Mann wird geimpft.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersachsen plant derzeit keine speziellen Anreize, um noch mehr Menschen von einer Impfung zu überzeugen, wie es etwa in den USA mit Lotterien geschieht.

Das Impftempo im Land sei nach wie vor hoch, auch wenn es in vielen Impfzentren freie Termine gebe, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover auf Anfrage mit. „Nach wie vor werden allein in den Impfzentren täglich mehr als 30.000 Impfu