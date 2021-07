Kein Tarifabschluss in Sicht - Edeka erhöht Gehälter

Das Logo von Edeka leuchtet an einer Filiale.

Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Neumünster. Weil aufgrund schwieriger Verhandlungen zunächst kein neuer Tarifabschluss im Groß- und Außenhandels absehbar ist, hat die Supermarktkette Edeka Nord zum 1. Juli freiwillig die Gehälter für ihre Mitarbeiter erhöht.

Sie sollen zwei Prozent mehr Lohn bekommen, wie Edeka Nord am Freitag in Neumünster mitteilte. Zudem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Großhandlung sowie der Produktion eine erneute Corona-Prämie in Höhe von maximal 300 Euro