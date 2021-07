Auto prallt in Brake gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Brake. Zwei Menschen sind in Brake (Unterweser) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Der 61-jährige Fahrer war am Donnerstagabend aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann und seine 54-jährige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Friesland, wurden bei dem Unfall in ih