Italienische Fußballfans feiern nach dem Sieg ihrer Mannschaft in der Wolfsburger Innenstadt.

picture alliance/Britta Schulze/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Dass die DFB-Elf im EM-Finale fehlt, bedeutet nicht, dass es in Deutschland am Sonntag keine Feiern geben kann. Sollte sich Italien durchsetzen, wird in Wolfsburg mit einer großen Party und vielen Tifosi gerechnet. Die Polizei ist vorbereitet.

Nach der ausgelassenen Feier des Halbfinalsieges mit rund 800 Italien-Fans richtet sich die Wolfsburger Polizei auch zum Finale der Fußball-EM auf einen größeren Einsatz ein. „Wir rechnen am Sonntag mit noch einmal mehr Fußballbegeisterten