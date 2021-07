Evakuierung nach Deckeneinsturz in Behinderteneinrichtung

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Südbrookmerland. Der Einsturz einer Decke in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz gesorgt.

Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Aurich mitteilte, waren bei dem Vorfall in Südbrookmerland-Bedekaspel (Landkreis Aurich) 166 Einsatzkräfte vor Ort. In dem Gebäude, einem alten Landhaus, stürzte die Zwischendecke in einem großen