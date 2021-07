Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Lehrte. Ein Lastwagenfahrer hat auf einer Autobahnraststätte an der A2 drei Autos gerammt und dadurch zwei Kinder im Alter von einem und zwölf Jahren leicht verletzt.

Er selber wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750.000 Euro.Der 62-Jährige kam nach den Angaben am Samstagabend auf der Raststätte bei Lehrte (Region Hannover)