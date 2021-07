Ein Mann, eine Frau und zwei Schafe stehen bei bedecktem Himmel auf einem Deich.

Frank Molter/dpa/Symbolbild

Lüneburg. Eine Analyse des Deichbestands nach den extremen Hochwassern von 2002 bis 2013 im niedersächsischen Elbeabschnitt zwischen Schnackenburg und Rönne hat einen Nachbesserungsbedarf in Millionenhöhe ergeben.

Zwar seien die Deiche an der unteren Mittelelbe in einem guten Zustand, auf die Hochwasserschützer komme in den nächsten 30 Jahren aber viel Arbeit zu. „Damals haben die Deiche zwar stets den enormen Belastungen standgehalten - nicht zulet