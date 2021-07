Erste afghanische Ortskraft in Niedersachsen angekommen

Boris Pistorius (SPD).

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die erste Ortskraft aus Afghanistan, die dort für deutsche Einsatzkräfte tätig war, ist mit ihrer Familie in Niedersachsen angekommen.

„Diese Menschen haben sich für Deutschland in Lebensgefahr gebracht. Es ist unsere Pflicht, sie zu schützen“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Rund 40 weitere Ortskräfte und ihre Familien sollen noch nac