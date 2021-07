Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr.

Nordholz. In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstag ein Sportflugzeug abgestürzt.

In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstag ein Sportflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei bestätigte, stürzte die Maschine nach dem Start auf dem Sportflugplatz in ein Waldstück. Dabei wurde das Flugzeug zerstört. Mit hoher Wah