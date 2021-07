Schönster Heidschnuckenbock kommt aus Winsen an der Aller

Ein Heidschnuckenbock schaut in Richtung Kamera.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Faßberg. Der schönste Heidschnuckenbock kommt aus Winsen an der Aller.

Das Jungtier ist am Donnerstag beim 72. Heidschnuckentag im Landkreis Celle unter 34 Zuchtböcken in sechs Altersklassen prämiert worden. Er brachte 1200 Euro bei der Versteigerung in Faßberg auf dem Fliegerhorst ein. Alle Tiere wurden verk