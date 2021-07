Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht im Landtag.

Hannover. Der niedersächsische Landtag hat erneut gegen niederländische Pläne zur Erdgasförderung in der Nordsee nahe der Insel Borkum protestiert.

Die Genehmigung einer Bohrung von den Niederlanden aus bis in den deutschen Teil der unterirdischen Lagerstätte werde Niedersachsen nicht genehmigen, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch im Parlament in Hannover