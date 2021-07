Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Detmold. Bei Einsätzen gegen die organisierte Kriminalität hat die Polizei Bielefeld am Mittwoch zehn Objekte in den Kreisen Lippe und Hameln-Pyrmont in Niedersachsen durchsucht.

Vorausgegangen war die Auswertung verschlüsselter Chats krimineller Banden. Die Beamten waren in Detmold, Oerlinghausen und Aerzen unterwegs. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold wurden dabei sechs Persone