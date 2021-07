Zahlreiche Büme stehen in einem Waldgebiet.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Osnabrück. Angesichts des Klimawandels nimmt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt die Auswirkungen auf den Wald stärker in den Blick.

Die Klimakrise sei in Deutschland angekommen, sagte am Mittwoch der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde, in Osnabrück: „Der Wald könnte zum ersten Opfer der Klimakrise werden.“ Trotz eines regenreichen Frühjahrs drohe erneut ein