Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mies. Die EWE Baskets Oldenburg bekommen es in der Basketball-Champions-League schon in der Gruppenphase mit dem Titelverteidiger San Pablo Burgos aus Spanien zu tun.

Die Niedersachsen spielen in Gruppe H zudem gegen Beşiktaş aus der Türkei und das litauische Spitzenteam Rytas Vilnius, wie die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz ergab.Die MHP Riesen Ludwigsburg treffen in Gruppe A auf Lenovo Teneriffa