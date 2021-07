Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg haben den Eishockey-Verteidiger Jordan Murray verpflichtet.

Der Kanadier erhält bei den Niedersachsen einen Einjahresvertrag, wie der Vizemeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte. Murray spielte zuletzt in Schweden bei HV71. Dort erzielte er in 17 Partien ein Tor und gab fün