21-Jähriger nach Tötung zweier Patienten in Psychiatrie

Lüneburg. Nach dem gewaltsamen Tod von zwei Patienten in der Psychiatrischen Klinik Lüneburg wird ein junger Syrer dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

In dem Sicherungsverfahren entschied das Lüneburger Landgericht am Dienstag, dass der 21-Jährige nur zur Bewährung hinauskommt, falls eine Therapie anschlagen sollte. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Mann eine „Gefahr für die Allgemeinh