Die Abgeordneten sitzen im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der niedersächsische Landtag hat am Dienstag die Änderung des NDR-Staatsvertrags mit großer Mehrheit verabschiedet.

Sie soll für Reformen in der ARD-Anstalt sorgen. So wird die Zahl der Amtsperioden für Mitglieder in den Gremien auf zwei und für Intendanten auf drei begrenzt. Rundfunk- und Verwaltungsrat sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern